تورط إيران في حرب أوكرانيا وكييف توجه اتهاما رسميا لـ طهران

الجمعة 14 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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جددت كييف توجيه الاتهامات إلى إيران ببيعها طائرات مسيرة إلى روسيا، مناشدة الدول الغربية دعم القوات الأوكرانية بمزيد من السلاح الجوي من أجل صد تلك الهجمات الانتحارية.

وقال المستشار في مكتب الرئيس الأوكراني ميخائيلو بودولياك إن إيران أرسلت 2400 طائرة مسيرة انتحارية ومدربين من الحرس الثوري لتدمير البنية التحتية في البلاد.

مصير تلك الأموال؟!

كما اعتبر في تغريدة على حسابه بتويتر مساء أمس الخميس، أن السلطات الإيرانية تطور بتلك الأموال التي تتلقاها، بنيتها العسكرية.

إلى ذلك، تساءل قائلاً: "ألا يجب على الدول التي تشكل إيران تهديدًا وجوديًا لها أن ترسل دفاعاتها الجوية إلى أوكرانيا.. أم تنتظر أن تحلق تلك الطائرات باتجاهها؟!"

وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي اعتبرت في تقرير داخلي، يوم الاثنين الماضي، أن سعي روسيا إلى "طلب مسيرات وذخائر من إيران وكوريا الشمالية يشكل دليلاً على أنها تواجه صعوبات طويلة الأجل في عمليات الإنتاج والتصنيع العسكري بالحجم الذي يتطلبه قتالها على الأراضي الأوكرانية".

سلسلة من الهجمات الروسية

يذكر أن أن السلطات الأوكرانية أكدت سابقا أن سلسلة من الهجمات الروسية التي طالت مطلع الأسبوع الحالي عشرات المدن من ضمنها كييف، نفذت بطائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136.

كما أعلن الجيش الأوكراني أن البلاد تعرضت الإثنين الماضي لاستهدافات عبر مسيرات إيرانية أطلقت من أراضي بيلاروسيا وشبه جزيرة القرم.

فيما نفت طهران وموسكو على السواء، مراراً في السابق، الاستعانة بمسيرات من طهران، مؤكدة أن لديها القدرات الهجومية الكافية.