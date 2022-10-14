الفنانة أمل كعدل تحيي حفلا فنيا بمناسبة ثورة الـ 14 من أكتوبر

الجمعة 14 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تنظم مؤسسة توكل كرمان الدولية،فعالية احتفالية بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر.

وتلقي الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، خلال الحفل، كلمة بمناسبة ذكرى ثورة أكتوبر المجيدة.

وقال بيان صادر عن مؤسسة كرمان إن الفنانة أمل كعدل ستحيي الحفل، الذي يقام في مدينة إسطنبول بتركيا ويبث على قناة "بلقيس"، السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة.