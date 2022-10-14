تحت شعار أمننا واحد ومسؤولية مشتركة… تحضرات مكثفة في مأرب لعقد المؤتمر الوطني لمكافحة المخدرات منتصف نوفمبر القادم

الجمعة 14 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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اقام المركز القومي للدراسات الإستراتيجية اليوم الخميس فعالية اشهار المؤتمر الوطني للمخدرات الذي سينعقد خلال 15ـ16 نوفمبر 2022.تحت شعار امننا واحد..مسؤلية مشتركة برعاية فخامة اللواء / سلطان بن علي العرادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مارب.

وقال رئيس المركز الدكتور عبدالحميد عامر ان المؤتمر يهدف لاثارة قضية تهدد حاضر ومستقبل اليمن والمنطقة ويطلق صيحة التحذير من هذه الآفة الخطيرة التي اصبحت سلاح يستخدم في الحرب التي تستهدف بلادنا ودول الجوار من قبل ايران واداوتها.

وقدم رئيس اللجنة العلمية في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور عبدالله البكري شرح لاهداف المؤتمر ومحاوره والدليل الارشادي والاوراق البحثية التي ستقدم خلال المؤتمر.

وتم قراءة بلاغ الفعالية من قبل الدكتور صالح جمالة المدير التنفيذي للمركز القومي وتضمن البلاغ اهداف المؤتمر بينها بيان الواقع التشريعي لتجريم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالاضافة الى الخروج بمقترحات عملية فاعلة لمواجهة هذه الآفة الخطيرة.

وقدم عدد من الباحثين والاكاديمين خلال الفعالية ملاحظاتهم ومقترحاتهم للجنة التحضيرية