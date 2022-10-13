نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يستقبل وزير الداخلية اليمني

الخميس 13 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - سبأ

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استقبل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد دقلو حميدتي، اليوم، بالعاصمة السودانية الخرطوم، وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان.

واكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، على عمق العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين والتي لاتفرق بين المواطن اليمني والسوداني..موجهاً بفتح أفق التدريب والتأهيل في الدورات التدريبية لكوادر ومنتسبي وزارة الداخلية اليمنية ومعالجة الصعوبات التي تواجه الجالية اليمنية في السودان.

من جهته، نقل وزير الداخلية لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني، تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واعضاء مجلس القيادة، ورئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك والشعب اليمني.

واشاد وزير الداخلية، بالدور السياسي والعسكري لجمهورية السودان في دعم الحكومة اليمنية والمشاركة في دحر المليشيات الحوثية وتوثيق العلاقة التاريخية بدماء أبطال القوات المسلحة السودانية ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن.

حضر اللقاء، سفير بلادنا لدى السودان عمر المداوي ، والمفتش العام اللواء الدكتور فائز غلاب، ووكلاء وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير، وقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالله جابر، وقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد العامري، ومدراء عام التعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية العميد الدكتور عبدالخالق الصلوي ، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العميد احمد الظاهري، والشؤون القانونية وقضاء الشرطة العميد الدكتور طارق النسي، والتدريب العميد الدكتور صالح البدوي.