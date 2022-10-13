وزارة الأوقاف والإرشاد ترعى المسابقة الإذاعية « على خطى سبتمبر » مع أبطال الجمهورية من جبهات صعدة

الخميس 13 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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ضمن أنشطتها الوطنية في تعزيز الوعي السبتمبري في مختلف شرائح المجتمع، وفي إطار تنسيقها مع وسائل الإعلام في التوعية والإرشاد، ترعى وزارة الأوقاف والإرشاد المسابقة الإذاعية « على خطى سبتمبر » مع أبطال الجمهورية في جبهات صعدة.

وتتركز المسابقة في مجملها على أسئلة ثقافية من وحي سبتمبر المجيد، يتم طرحها على المقاتلين في مختلف مواقعهم القتالية في جبهات صعدة. يحصل الفائز على جائزة نقدية.

وتسعى وزارة الأوقاف والإرشاد ممثلة بمعالي الوزير محمد بن عيضة شبيبة إلى الاستفادة من كافة وسائل الإعلام، بما في ذلك

التقليدية ، لإيصال رسالتها الدينية والوطنية إلى كافة شرائح المجتمع. علاوة على ما تمثله _ هذه المسابقة _ من نشر التوعية في صفوف المقاتلين وتحفيزهم على ضرورة التسلح بالوعي الجمهوري والقيم السبتمبرية النبيلة. هذا و تُبَث المسابقة كل أسبوع على أثير إذاعة صعدةFM، التردد fm 99 على محافظة صعدة، كما يتم نشر فقراتها في مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت الوزارة قد دشنت قبل أسبوعين في محافظة مأرب حملةً توعويةً وطنيةً حول القيم السبتمبرية وكيفية الحفاظ على مكتسبات ثورة 26 سبتمبر، استمرت لأيام، تنوعت ما بين الندوات والخطب والقوافل والفرق الدعوية المتخصصة، في مختلف المساجد والمدارس والمؤسسات والجبهات والفعاليات الشبابية والثقافية.