تفاصيل لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي البحسني بالقائم بأعمال السفير الياباني في اليمن

الخميس 13 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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جدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، حرص المجلس الرئاسي والحكومة، على إحلال السلام الشامل والعادل لكل اليمنيين، من خلال تقديم الكثير من التنازلات لإنجاح المساعي الأممية بشأن تمديد الهدنة الإنسانية.

وأحاط البحسني، خلال لقاءه اليوم بالرياض، القائم بأعمال سفير اليابان لدى اليمن كازوهيرو هيجاشي، بمستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، وما قدمه المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية من تنازلات لتمديد الهدنة، وما قابلها من رفض وتعنّت من قبل

الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، واستئناف التصعيد والحشد وشن الهجمات في مختلف الجبهات، مستعرضًا ما خلفه الانقلاب من مآسي ومعاناة يتجرع مرارتها الشعب اليمني.

وثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي، الجهود التي تبذلها اليابان، من خلال دعمها للمجلس الرئاسي وللحكومة الشرعية، في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار اليمن، إلى جانب إسهاماتها مع الدول

الشقيقة والصديقة من خلال تقديم الدعم في المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية، لافتًا إلى ضرورة تعزيز هذه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والاستفادة من الخبرات اليابانية وتجربتها الرائدة في المجالات كافة.

من جانبه أعرب القائم بأعمال سفير اليابان عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ووقوف طوكيو إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في حفظ أمن اليمن وتطبيع الأوضاع فيها وإحلال سلام شامل وعادل، مبني على المرجعيات الثلاث.