بكلفة 270 ألف دولار… استئناف الأعمال الإنشائية لمركز المعلومات الإقليمي للخدمة المدنية في محافظة مأرب

الخميس 13 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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أقر اليوم بمأرب، استئناف العمل في استكمال إنشاء مبنى مركز المعلومات والأرشيف بمكتب الخدمة المدنية بالمحافظة ليكون مركزا إقليميا لمحافظات مأرب، والجوف، والبيضاء بكلفة 270 ألف دولار أمريكي بتمويل من السلطة المحلية والذي توقف بعد نسبة إنجاز وصلت 15 في المائة.

وأقر اللقاء الذي ضم المقاول المنفذ للمشروع ومدير عام مكتب الخدمة المدنية سعود اليوسفي ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق المهندس عبدالله العقيلي والمكتب الفني بالمحافظة والمهندس المشرف على تنفيذ المشروع، التزام المقاول استئناف العمل خلال الأسبوع المقبل بعد إزالة كافة العوائق التي تسببت بتوقفه قبل أشهر، والإنجاز خلال مدة لاتتجاوز سبعة أشهر بحسب المواصفات والتصاميم المعتمدة والجدول الزمني للتنفيذ.

ويتكون مبنى مركز المعلومات من بدروم ودورين تضم مركزا للمعلومات وأرشيف على مستوى الإقليم وقاعة تدريب ومكاتب إدارية، إلى جانب ملحق سكن للموظفين ومرافق حراسة وصرف صحي وغيرها.