طيران اليمنية تعلن تشغيل خط جديد يربط بين مدينتين

الخميس 13 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية تشغيل خط جديد للرحلات الجوية الداخلية.

الخط الجديد يربط بين مدينتي سيئون بحضرموت، وعدن العاصمة المؤقتة للبلاد، وسيكون موعد الرحلات كل يوم سبت ابتداءا من 5 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر القادمين.