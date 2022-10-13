طيران اليمنية تعلن تشغيل خط جديد يربط بين مدينتين

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أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية تشغيل خط جديد للرحلات الجوية الداخلية.
الخط الجديد يربط بين مدينتي سيئون بحضرموت، وعدن العاصمة المؤقتة للبلاد، وسيكون موعد الرحلات كل يوم سبت ابتداءا من 5 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر القادمين.