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تغريدة غريبة لمالك تويتر تثير سخرية المتابعين

الخميس 13 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أثارت سخرية متابعيه.

وقال ماسك في التغريدة: "أرجوكم اشتروا عطري حتى أتمكن من شراء تويتر"، وذلك في إشارة إلى عطره "Burnt Hair"، الذي أطلقه مؤخرا وادعى أنه باع 10 آلاف زجاجة منه في غضون ساعات قليلة!

ويبدو أن هذا العطر هو تحقيق لتغريدة نشرها الملياردير الأمريكي في سبتمبر الماضي، حين أعلن أن أن شركته "The Boring Company" ستطلق عطرا للرجال من شأنه أن يساعدهم على التميز وسط حشد من الناس.

وتظهر الصور الإعلانية للعطر الذي بلغ سعره 100 دولار، زجاجة حمراء بغطاء على شكل حجر كريم يشبه الياقوت، وكتب اسم العطر على الزجاجة الصغيرة بأحرف فضية متصلة وبخط عريض.

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