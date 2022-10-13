اشتعال الاحتجاجات وأعمال شغب في طهران عدة مدن إيرانية و خامنئي يدعو إلى التصدي للأعداء

الخميس 13 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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بينما تواصلت الاحتجاجات في إيران، أمس، لليوم السادس والعشرين على التوالي، دعا المرشد علي خامنئي إلى «التصدي» لمن وصفهم بـ«الأعداء»، وعدّ المظاهرات «أعمال شغب متفرقة».

ونقلت وكالة «تسنيم» شبه الرسمية للأنباء عن خامنئي قوله إن «أعداء إيران دبروا الاحتجاجات».

وأضاف: «أعمال الشغب المتفرقة هذه هي المقصد السلبي والأخرق للعدو ضد التطورات والتحركات الرائعة والمبتكرة للأمة الإيرانية (...) العلاج ضد الأعداء هو التصدي لهم»، حسبما أفادت وكالة «رويترز».

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات خصوصاً في كردستان، المنطقة التي تتحدر منها الشابة مهسا أميني (22 عاماً) التي ماتت أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، ما أطلق شرارة المظاهرات الحالية.

وقال خامنئي إن «قضية تورط الأعداء في أعمال الشغب الأخيرة هي محط إقرار من الجميع»، وتحدث خلال استقباله أعضاء «مجمع تشخيص مصلحة النظام»، عن أن «حكم المُشاركين في أعمال الشغب ليس على نحو واحد.

بعضهم عناصر للعدو أو ذوو توجّه متوافق معه، وبعضهم متحمسون».

ورأى أنه فيما يخصّ «الفئة الثانية»، هناك «حاجة إلى عمل ثقافي»، أما بخصوص «الفئة الأولى» فإن «المسؤولين القضائيين والأمنيين ملزمون بأداء مهماتهم».

إلى ذلك، وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على معاقبة المسؤولين الإيرانيين الضالعين في قمع المظاهرات الأخيرة