حملة شعبية للاحتفاء بالذكرى ثورة 14 أكتوبر تنطلق م̷ـــِْن مساء الًيَوُمًِ الخميس

الخميس 13 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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تدعوكم الحملة الشعبية اليمنية للاحتفاء بالذكرى 59 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، للتفاعل الواسع مع الحملة التي ستنطلق عند الرابعة من مساء الخميس 13 أكتوبر 2022، والتي تستمر لمدة يومين تحت هاشتاج:

#ثوره_14اكتوبر_المجيده وتهيب الحملة بكافة المؤسسات الإعلامية والصحفيين والإعلاميين والناشطين بالتفاعل الكبير في الحملة ابتهاجاً واحتفالاً بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلب كل يمني، كونه عيداً وطنياً ليوم ثار فيها شعبنا اليمني على المستعمر الغاشم، مقدماً في سبيل ذلك التضحيات ومسطراً أروع صفحات النضال الذي أطلقه الأبطال وقدحوا شرارته من جبال ردفان الشماء فتجاوبت معه أنحاء البلاد، بعد عام واحد من ثورة الشعب السبتمبرية على الإمامة الكهنوتية، ولتسير إرادة الشعب في كل اليمن نحو التحرير.

نأمل تفاعلكم الكبير لنحيي العيد الـ59 لثورة 14 أكتوبر المجيدة ونتغنى ببطولات قادتها الميامين وكل رموز النضال الوطني. وكل عام وأنتم بخير الحملة الشعبية اليمنية للاحتفال بالذكرى الـ59 لثورة 14 أكتوبر المجيدة