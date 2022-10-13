الخارجية السعودية تصدر أول بيان ردا على التصريحات الأمريكية عقب صدور قرار أوبك جامعة الدول العربية تطلق أول تحذير على بريطانيا أول رد سعودي على تهديدات الولايات المتحدة بمعاقبة المملكة حملة شعبية للاحتفاء بالذكرى ثورة 14 أكتوبر تنطلق م̷ـــِْن مساء الًيَوُمًِ الخميس بالأرقام.. ما يحتاجه هالاند لتحطيم رقم رونالدو التاريخي مع الأندية روسيا ترد على أمريكا من مصر حول المتسبب في أزمة الغذاء العالمية جامعة إقليم سبأ تقيم ندوة فكرية توصي بتضمين مخاطر الإمامة على الثورة في المناهج الدراسية مأرب…. مؤسسة يماني تدشن برنامج تدريبي لـ 50 معيل أيتام مكتب التربية في مأرب يوقع عقود إعادة تأهيل ثلاث مدارس بكلفة 196 ألف دولار أمريكي عاجل.. المالكي يكشف كواليس وأهداف تبادل زيارة وفدين من التحالف والحوثيين
تدعوكم الحملة الشعبية اليمنية للاحتفاء بالذكرى 59 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، للتفاعل الواسع مع الحملة التي ستنطلق عند الرابعة من مساء الخميس 13 أكتوبر 2022، والتي تستمر لمدة يومين تحت هاشتاج:
#ثوره_14اكتوبر_المجيده وتهيب الحملة بكافة المؤسسات الإعلامية والصحفيين والإعلاميين والناشطين بالتفاعل الكبير في الحملة ابتهاجاً واحتفالاً بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلب كل يمني، كونه عيداً وطنياً ليوم ثار فيها شعبنا اليمني على المستعمر الغاشم، مقدماً في سبيل ذلك التضحيات ومسطراً أروع صفحات النضال الذي أطلقه الأبطال وقدحوا شرارته من جبال ردفان الشماء فتجاوبت معه أنحاء البلاد، بعد عام واحد من ثورة الشعب السبتمبرية على الإمامة الكهنوتية، ولتسير إرادة الشعب في كل اليمن نحو التحرير.
نأمل تفاعلكم الكبير لنحيي العيد الـ59 لثورة 14 أكتوبر المجيدة ونتغنى ببطولات قادتها الميامين وكل رموز النضال الوطني. وكل عام وأنتم بخير الحملة الشعبية اليمنية للاحتفال بالذكرى الـ59 لثورة 14 أكتوبر المجيدة