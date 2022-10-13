بالأرقام.. ما يحتاجه هالاند لتحطيم رقم رونالدو التاريخي مع الأندية

الخميس 13 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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خطف النرويجي إيرلينغ هالاند، المنضم حديثا إلى مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند، الأضواء منذ انطلاق الموسم الحالي مع تألقه اللافت في الدوري الإنجليزي وفي دوري أبطال أوروبا.

ونجح صاحب الـ22 عاما في تسجيل 15 هدفا وصنع ثلاثة أهداف أخرى في تسع مباريات فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وبشكل عام، فإن المهاجم الدولي النرويجي، أحرز 20 هدفا في 13 مباراة خاضها مع "السيتي" في كافة المسابقات هذا الموسم، إذ سجل 5 أهداف أخرى في دوري أبطال أوروبا.

ومع هذه الأرقام الفلكية والمذهلة التي يحققها هالاند مع "السيتي"، أصبح عشاق كرة القدم يقارنونه بنجوم كبار وبالأخص بالبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويتساءل البعض حول قدرة هالاند على معادلة بعض الأرقام التاريخية لرونالدو وخاصة الرقم الذي حققه "الدون" مؤخرا، بوصوله إلى 700 هدف على مستوى الأندية. متى يصل هالاند إلى رقم رونالدو التاريخي؟

ووفقا لتقرير نشرته شبكة "ESPN" الأمريكية، فإن هالاند يحتاج لتسجيل 40 هدفا خلال كل موسم من الآن وحتى عام 2037، من أجل الوصول إلى رقم رونالدو التاريخي (700 هدف مع الأندية).

وأشارت إلى أن أمام هالاند 15 عاما من الآن من أجل الوصول إلى 700 هدف، أي أنه سيصل إلى هذا الرقم عند بلوغه 37 عاما وهو نفس عمر رونالدو الآن.

وقد يحتاج هالاند إلى أهداف أكثر ولمدة أطول ليصبح اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف مع الأندية، في حال واصل رونالدو اللعب لسنوات أخرى وعزز رقمه التاريخي وسبق لرونالدو أن صرح في أكثر من مرة بأنه سيواصل اللعب حتى سن الأربعين وهو عامل آخر سيصعب مهمة هالاند ولكن لن تكون مستحيلة بحسب "ESPN".