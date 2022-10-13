روسيا ترد على أمريكا من مصر حول المتسبب في أزمة الغذاء العالمية

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علقت السفارة الروسية في القاهرة على تصريحات الممثل الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية في صحيفة "الأهرام" المصرية حول الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وقالت السفارة في بيان لها: "لفتنا الانتباه إلى نشر تصريح الممثل الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية في صحيفة "الأهرام" الذي قال فيه إن السكان الروس ليس لديهم معلومات عن تغطية الأحداث حول أوكرانيا، على الرغم من أن الروس يحصلون على المعلومات من كل من وسائل الإعلام الروسية ومن الدول الأجنبية، على عكس الدول الغربية، حيث يتم وضع الحظر فيها على اية وجهة النظر البديلة، بما في ذلك يحظر بث قنواتنا التلفزيونية".
وقالت السفارة في بيانها: "مرة أخرى، كذب أن أزمة الغذاء نتجت عن تصرفات موسكو، رغم أن العقوبات الغربية هي التي تعيق توريد المنتجات الزراعية الروسية إلى السوق العالمية".
وتابعت: "ووعد الممثل الأمريكي بمواصلة إمداد نظام زيلينسكي الإرهابي، الذي يقتل الروس، بالأسلحة الأمريكية من أجل إطالة إراقة الدماء قدر الإمكان وقتل المزيد من الناس".
وأشارت السفارة إلى أن المسؤول الأمريكي في الوقت نفسه، أيد بنشاط حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وهو ما كان الفلسطينيون يشهدون تحقيقه منذ 75 عاما، كما أوضح أن الولايات المتحدة تعارض أن تصبح فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، وهو ما أصرت عليه الدول العربية وروسيا منذ فترة طويلة