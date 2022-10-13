جامعة إقليم سبأ تقيم ندوة فكرية توصي بتضمين مخاطر الإمامة على الثورة في المناهج الدراسية

الخميس 13 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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أوصت ندوة فكرية اقيمت اليوم بجامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب، بضرورة تضمين أخطار فكرة ومشروع مخلفات الإمامة على الثورة الوطنية ومكتسباتها والهوية الوطنية في المناهج الدراسية وتوعية الأجيال بجرائمها بحق الشعب اليمني منذ قدوم الهادي الرسي إلى اليمن وحتى انقلاب مليشيا الحوثي وبدعم إيراني.

كما أوصت الندوة التي نظمها قسم العلوم السياسية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية تزامناً مع الاحتفاء بأعياد الثورة تحت شعار( 26 سبتمبر و14 أكتوبر ثورتا شعب وميلاد وطن)، بسن تشريع قانوني يجرم فكرة الإمامة السلالية العنصرية، التي حرّفت العقيدة الإسلامية الصحيحة وسخرت الدين لإخضاع الشعب اليمني، لرغبات الأئمة وبما يتماشى مع مصالحهم ..

داعية إلى نشر التوعية بأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر وقيمها الإنسانية وتفهيم معانيها للاجيال. وكرست أوراق الندوة التي حضرها نائب رئيس الجامعة للشؤون الدراسات العليا الدكتور حسين الموساي وعميد كلية الآداب الدكتور صالح الذيب وعدد من القادة ومدراء العموم و الباحثين والطلاب، لاستعراض أوضاع الشعب اليمني قبل ثورتي 26سبتمبر و14 أكتوبر وماسبقهما من نضال للشعب اليمني وما شهدته مراحل النضال من حركات وثورات للتخلص من الحكم الإمامي الكهنوتي والاستعمار البريطاني البغيض والظالم على مدى عقود.

كما تطرقت إلى نشأة النظام الجمهوري ومراحل تطوره قبل تحقيق الوحدة وبعدها وأهم الإنجازات التي تحققت والإخفاقات التي رافقته وأوصلت اليمن إلى الواقع المرير الذي يعانيه حاليا ومكنت مخلفات الإمامة بالعودة من جديد والإطلال برأسها ومشروعها الظلامي متمثلة بمليشيا الحوثي التي تسعى إلى إعادة اليمن إلى مجاهيل التاريخ وبدعم إيراني وأجندتها التي تتجاوز اليمن لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ودول الجوار وممرات الملاحة الدولية خدمة للأجندة الإيرانية التوسعية