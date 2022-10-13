مأرب…. مؤسسة يماني تدشن برنامج تدريبي لـ 50 معيل أيتام

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دشنت مؤسسة "يماني"، اليوم، بمحافظة مأرب برنامج بناء القدرات والتمكين الاقتصادي لتحسين سبل العيش لمعيلي أسر الأيتام، بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
ويتضمن البرنامج بناء قدرات وتدريب 50 معيلا، وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة في التخصصات المختلفة وتمكينهم اقتصاديا لبدء الأعمال والاندماج في سوق العمل وتحسين سبل العيش