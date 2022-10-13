مكتب التربية في مأرب يوقع عقود إعادة تأهيل ثلاث مدارس بكلفة 196 ألف دولار أمريكي

الخميس 13 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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وقع مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب اليوم، مع شركات مقاولة عقود بدء التنفيذ لإعادة تأهيل وترميم ثلاث مدارس أساسية ثانوية متضررة ومتهالكة في ثلاث مديريات بكلفة 196 ألف دولار أمريكي بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف).

وتضمنت العقود التي وقعها عن مكتب التربية مدير المشاريع عبدالله شداد وممثلو الشركات المقاولة، إعادة تأهيل مدرسة السلام في مديرية المدينة، مدرسة النجاح بمديرية الوادي، ومدرسة الثورة في مديرية حريب، تنفيذ أعمال التأهيل والترميم والصيانة خلال مدة شهرين وفقا للمواصفات والمعايير الفنية والهندسية المحددة في التصاميم الهندسية.

وأوضح شداد أن توقيع هذه العقود يأتي بالتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بالأعياد الوطنية 26 سبتمبر و 14 اكتوبر والتي من أهدافها نشر التعليم والعلم ومحو الجهل بين أوساط الشعب اليمني..

لافتا إلى أن إنجاز أعمال التأهيل للمدارس الثلاث سيعمل على التمكن من استيعاب طلاب وطالبات من النازحين والمجتمع المضيف خارج قطار التعليم بسبب عدم قدرة المدارس على استيعابهم، في ظل الازدياد المتواصل لأعداد الطلاب بسبب استمرار عملية النزوح إلى المحافظة..

مشيرا إلى أن إعادة تأهيل المدارس الثلاث المستهدفة يخدم ما يقارب 6 آلاف طالب وطالبة في المرحلتين الأساسية والثانوية.

حضر التوقيع أخصائية التعليم بمكتب منظمة اليونيسيف بالمحافظة السيدة كارمن، ومنسق مشاريع المنظمة بمكتب التربية نبيل البركاني