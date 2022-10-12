روسيا تكشف “الخطة الشيطانية” بتفجير جسر القرم و”المفاجأة” بالعقل المدبّر وطريقة دخول المتفجرات

الأربعاء 12 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وجهت روسيا، اليوم الأربعاء، اتهامات لجهات متعددة تقف وراء تفجير جسر القرم، كاشفةً العقل المدبّر للعملية و”الخطة الشيطانية” التي جعلت القنبلة تمرّ عبر حواجز التفتيش التابعة للقوات الروسية.

خطة تفجير جسر القرم

وذكرت وسائل إعلام روسيا، أن نقلاً عن موقع Grayzone الذي نشر وثائق قدمها مصدر “مجهول”، تحدثت أن المخابرات البريطانية خططت في ربيع 2022 لتدمير جسر القرم.



وكتب الموقع: “تلقينا وثائق مؤرخة بأبريل 2022، تم تجميعها لمسؤولي استخبارات بريطانيين رفيعي المستوى، توضح بالتفصيل خطة تفجير جسر القرم.. بمشاركة جنود أوكرانيين مدربين تدريباً خاصاً”.

وأوضحت الوثائق أن الخطة أعدها “هيو وارد”، بناءً على طلب ضابط المخابرات البريطاني ومستشار الأمين العام لحلف الناتو كريس دونيلي، وتهدف الخطة لمساعدة أوكرانيا على “تهديد القوات الروسية” في البحر الأسود، حسب وصف الموقع.

وأضاف الموقع:” اقترح وارد، تدمير الجسر بإطلاق صواريخ كروز على القوس المركزي للجسر أو تفجير الألغام المزروعة على الأرصفة بواسطة الغواصين أو درونات غواصة”.

ومن جانبه أحال مستشار الأمين العام لحلف الناتو، الخطة إلى وزير الدفاع الليتواني السابق أودريوس بوتكيفيسيوس، الذي كان بإمكانه تمريره إلى السلطات الأوكرانية، وتظهر مراسلات بوتكفيزيوس مع دونيلي أن الوزير السابق على اتصال أيضاً بغاي سبيندلر عضو جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني “MI6″، حسب الوثيقة.

المخابرات الروسية تكشف العقل المدبّر

وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أن “منظم الهجوم على جسر القرم هو رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف”.

وقال الأمن الروسي في بيان له: “تم إثبات أن منظمي الهجوم الإرهابي على جسر القرم، هم: عناصر بمديرية الاستخبارات المركزية في وزارة الدفاع الأوكرانية، ورئيسها كيريل بودانوف وموظفون وعملاء لها”.

وذكر البيان أنه جرى توقيف عدة أشخاص متورطين بالعملية منهم “5 مواطنين روس و3 من مواطني أوكرانيا وأرمينيا.

وأشارت الاستخبارات إلى أنه تمّ إخفاء المتفجّرات في “لفائف تغليف بلاستيكية” أُرسلت في أغسطس من ميناء أوديسا في أوكرانيا، ثم عبرت بلغاريا وجورجيا وأرمينيا، قبل دخولها إلى روسيا.

فيديو لعبور الشاحنة نقطة تفتيش

ومن جانبها نشرت أجهزة الأمن الروسية فيديو للشاحنة التي انفجرت على جسر القرم، لحظة مرورها على نقطة تفتيش للقوات الروسية.

وأوضحت أجهزة الأمن أن المتهم استخدم رقم هاتف افتراضي تم شراؤه من على شبكة الإنترنت، وأطلق على نفسه اسم “إيفان إيفانوفيتش”.

وأظهر مقطع الفيديو وقوف الشاحنة عند نقطة تفتيش القوات الروسية، حيث قام أحد عناصر القوات الروسية بتفتيشها قبل إغلاق الأبواب والسماح للسائق بالاستمرار بطريقه.

وقبل أيام بثّ شريط فيديو لشاب يدعى Samir Yusubov وعمره 25 سنة، يعترف خلاله بأنه سائق الشاحنة التي نفذت تفجير جسر القرم.

وما إن انتشر الفيديو حتى أسرع ضباط إنفاذ القانون في روسيا إلى حيث يقيم في مدينة Krasnodar عاصمة الإقليم الحامل الاسم نفسه بالجنوب الروسي، فلم يجدوه.



ثاني أكبر ضربة لروسيا بالحرب

واعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت، الهجوم عل الجسر “إرهابياً” حيث ألحق أضراراً بالجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014، وطلب تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة تفاصيل العملية.

ويملك هذا الجسر أهمية رمزية وإستراتيجية إذ يستخدم في نقل الإمدادات الروسية إلى جنوب أوكرانيا، حيث تشن قوات كييف هجوماً مضاداً.

وأتى الهجوم على الجسر بعد سلسلة نكسات عسكرية تكبدتها موسكو في شمال شرقي أوكرانيا وشرقها وجنوبها، واعتبر ثاني أكبر ضربة لروسيا بالحرب بعد تفجير الطراد الروسي موسكفا بالبحر الأسود.