جماعة الحوثي تعلن وصول وفد سعودي إلى صنعاء وآخر حوثي إلى السعودية.. مالجديد؟

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أعلنت جماعة الحوثي اليوم الاربعاء وصول وفد سعودي إلى صنعاء، ضمن مشاورات لإنجاح صفقة تبادل أسرى بين الطرفين.
وقال رئيس لجنة الأسرى لدى جماعة الحوثي عبدالقادر المرتضى، إن وفدا سعوديا وصل إلى صنعاء ـ دون أن يشير إلى زمن الوصول ـ ضمن آلية التحقق من الكشوفات للمرحلة الاولى للافراج عن الاسرى والذي تم التوافق عليه في جولة ( عمٌان ) الأخيرة.
وأضاف في تغريدة له على موقع تويتر، أن وفدا حوثيا ذهب الى السعودية للتحقق من الاسماء ومطابقتها على الواقع.
ونفى المرتضى، أن يكون الوفدين لهما علاقة بأي نقاش أو حوار سياسي آخر.