ماذا قال محافظ الجوف الجديد في أول تصريح وما هي أولوياته التي حددها؟

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قال محافظ الجوف الجديد اللواء حسين العجي العواضي في أول تصريح له ان أولوياته رص الصفوف والتوجه لتحرير المحافظة من ميليشيات الحوثي، مضيفا.. سأكون عند مستوى المهمة وطموح أبناء الجوف واليمن عامة.
العواضي المعين بقرار جمهوري صدر امس الاول محافظا للجوف خلفا للعكيمي قال: ثقتي تامة أن أبناء الجوف سيصطفون لتحرير المحافظة وتنميتها بكل انتماءاتهم الوطنية، وأثق كل الثقة أنه لن يخذلنا أحد مهما اختلفت المواقع والمواقف وتجمعنا قضية الجوف والوطن.
وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الإثنين، قرارين بتعيين محافظا لمحافظة الجوف وقائدا جديدا للمحور العسكري فيها.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "صدر القرار الجمهوري رقم ( 22 ) لسنة 2022م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد حسين العجي علي العواضي محافظاً لمحافظة الجوف وترقيته إلى رتبة لواء.
وكان العواضي قد شغل منصب محافظ محافظة الجوف من أواخر ديسمبر عام 2014 وحتى أغسطس من عام 2016م.
كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (٣٣) لسنة 2022م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد الركن محمد عبده محمد الاشول قائدا لمحور الجوف، وترقيته الى رتبة عميد.
فيما قضت المادة الثانية من القرار بأن تخضع جميع وحدات محور الجوف لقيادة المحور، وتلغى أي تكليفات سابقة بمناصب في وحدات المحور، وفق الوكالة.
وجاء تعيين العواضي محافظا للجوف والأشول قائدا للمحور خلفا للواء أمين العكيمي الذي كان يتولى المنصبين منذ عام 2016م.