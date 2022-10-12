اختتام زيارة المبعوث الأممي الى الامارات.. ابوظبي تعلن موقفها من تمديد الهدنة

الأربعاء 12 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أكدت دولة الإمارات، امس لثلاثاء، على ضرورة مواصلة الجهود الدولية والأممية، لتجديد الهدنة في اليمن التي انتهت في 2 أكتوبر الجاري ورفض الحوثيون تمديدها.

وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان مقتضب، إن” هانز غروندبرغ اختتم (الثلاثاء) زيارته إلى الإمارات حيث التقى بالمستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش ووزير الدولة خليفة المرار”.

وأكد المكتب، أن “الجميع أكدوا بشكل مشترك على ضرورة مواصلة الجهود لتجديد الهدنة في اليمن”.

من جانبها، قالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن “قرقاش ناقش مع المبعوث الأممي آخر التطورات المتعلقة بالأزمة اليمنية، والجهود الدولية الساعية لإيجاد حل سلمي ينهي المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب اليمني.

كما تناول اللقاء المستجدات المتعلقة بالاتصالات التي يجريها المبعوث الأممي والأطراف الدولية الأخرى بهدف تمديد الهدنة وتهيئة الأجواء للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى طاول المفاوضات لإيجاد تسوية سلمية تضمن مشاركة كافة الأطياف في مستقبل اليمن واعادته إلى دوره الطبيعي في المنطقة.

وشدد المسؤول الإماراتي أنور قرقاش على دعم ومساندة بلاده للجهود الأممية والدولية بما يحقق استقرار وازدهار اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني الذي يرزح تحت معاناة إنسانية متفاقمة.

وثمن قرقاش، الموقف الإيجابي للحكومة اليمنية من المقترحات الأممية المتعلقة بتمديد الهدنة في اليمن، مؤكداً دعم بلاده للجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي في اليمن في سبيل استقرار الأوضاع في اليمن.

ولا تزال المساعي الأممية جارية من أجل تمديد الهدنة السابقة التي انتهت في الثاني من أكتوبر الجاري، وكانت قد بدأت مطلع أبريل المنقضي وتم تمديدها أكثر من مرة.

ويرفض الحوثيون تمديد الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة منذ مطلع أبريل وحتى مطلع أكتوبر الجاري، وهدد الجماعة المسلحة المدعومة من إيران باستهداف شركات النفط العاملة في السعودية والإمارات، ودعوها لترتيب أوضاعها ومغادرة البلدين.