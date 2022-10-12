ماذا قال محافظ الجوف الجديد في أول تصريح وما هي أولوياته التي حددها؟ الإستخبارات الروسية تكشف هوية المسئول عن تفجير جسر القرم الاستراتيجي وتنشر صورته اختتام زيارة المبعوث الأممي الى الامارات.. ابوظبي تعلن موقفها من تمديد الهدنة 5 آلاف دولار لكل لاعب واداري في منتخب الناشئين واطلاق حملة #معا_نحو_كأس_العالم الفصل والحرمان من الغاز أحدث وسائل التهديد الحوثيين لحشد الطلبة و الفقراء في صفوفها أوكرانيا تقلب موازين المعارك وتعلن استعادة سيطرتها على 5 مناطق في خيرسون الرئيس الأمريكي بايدن يتوعد السعودية بـعواقب بعد قرارها خفض إنتاج النفط والمملكة ترد روسيا تكشف عن العقل المدبر والمتورطين في الهجوم على جسر القرم طبيب روسي يكشف عن القاتل رقم واحد للإنسان هذه قصة الهجوم الغربي على "أوبك+": هل المشكلة سياسية بحتة؟
كرم رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم أحمد العيسي لاعبي واداريي منتخب الناشئين بمبلغ 5 ألف دولار لكل منهم، في احتفالية اقيمت بالقاهرة،امس.
واطلق العيسي حملة تحت هاشتاج #معا_نحو_كأس_العالم داعياً الحكومة ورجال المال لدعمها والمشاركة فيها.
وفي الحفل الذي حضره السفير اليمني بالقاهرة، ألقى العيسي كلمة خاطب فيها بعثة منتخب الناشئين: “شكرًا لكم.. لقد اسعدتمونا جميعًا، والصعود إلى كأس العالم أملنا وهدفنا”.
وقال: “إبداع اللاعبين المشاركين في منتخب الناشئين لم يكن وليد الصدفة، بل هو متجذر في الحمض النووي للجينات اليمنية”.
وأوضح العيسي ان خروج منتخب الناشئين من غرب آسيا 2022 شكل صدمة للشارع الرياضي، وكان لابد من معالجة الاخطاء بهدف نشر البهجة والسعادة وتحقيق إنجاز جديد.
وتأهل منتخب الناشئين الى نهائيات كأس اسيا بعد تصدره للمجموعة الخامسة في التصفيات التي اقيمت بينغلادش.
وحقق المنتخب اليمني العلامة الكاملة بفوزه على بوتان 8-0 وعلى سنغافورة 6-0 ثم على بنغلادش 4-0.