روسيا تكشف عن العقل المدبر والمتورطين في الهجوم على جسر القرم

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كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الأربعاء أن منظم الهجوم الإرهابي على جسر القرم هو رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف.
وقال الأمن الروسي في بيان له: "تم إثبات أن منظمي الهجوم الإرهابي على جسر القرم هم مديرية الاستخبارات المركزية في وزارة الدفاع الأوكرانية، ورئيسها كيريل بودانوف وموظفون وعملاء لها".
وأشار البيان إلى أنه تم حتى اللحظة توقيف خمسة مواطنين روس وثلاثة من مواطني أوكرانيا وأرمينيا تورطوا في الإعداد للجريمة، مضيفا أن التحقيق في الهجوم مستمر