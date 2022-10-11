ارتفاع واردات الوقود إلى موانئ الحديدة بنسبة 634% في سبتمبر الماضي

الثلاثاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ارتفعت واردات الوقود إلى موانئ الحديدة في اليمن، والواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين، خلال سبتمبر الماضي بنسبة 634% مقارنة بالمتوسط الشهري الذي كان عليه في العام الماضي 2021، وذلك بموجب الهدنة الأممية التي سهلت عملية دخول سفن المشتقات النفطية إلى هذه الموانئ.



وقالت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM)، في تقريرها التشغيلي لشهر سبتمبر 2022، والذي أصدرته اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي ما تم تفريغه من وقود في موانئ الحديدة الخاضعة لجماعة الحوثيين، خلال شهر سبتمبر 2022، بلغ 327.148 طن متري، بزيادة قدرها 634% مقارنة بالمتوسط ​​الشهري لعام 2021 والذي كان 44.589 طن متري.

وأضاف التقرير بأن هذه الكمية الواردة من الوقود إلى تلك الموانئ، تشكل أيضاً زيادة بنسبة 141% مقارنة بالمتوسط ​​الشهري منذ مايو 2016، والذي يبلغ 135.701 طن متري

وأشار إلى أنه، وخلال شهر سبتمبر تم التصريح لـ18 سفينة وقود من منطقة احتجاز التحالف (CHA) للدخول إلى هذه الموانئ، ورست 13 سفينة منها في رصيف التفريغ، وقامت بتفريغ حمولتها وغادرت خلال فترة التقرير.

أما بالنسبة لواردات الغذاء إلى موانئ الحديدة، فقد تم خلال سبتمبر 2022 تفريغ 276.769 طن، أي بانخفاض قدره 11%، مقارنة بالمتوسط ​​الشهري لعام 2021 والذي كان 310.856 طن، وانخفاض أيضاً بنسبة 6% مقارنة بالمتوسط ​​الشهري منذ مايو 2016، والذي بلغ 294.518 طن.

وخلال ذات الفترة، تم التصريح لـ12 سفينة تحمل مواد غذائية من منطقة احتجاز التحالف (CHA) للدخول إلى هذه الموانئ، حيث رست 10 سفن منها، وأفرغت حمولتها وغادرت.