بعد قرار أوبك.. البيت الأبيض يكشف عن خطوات بايدن المقبلة ضد السعودية

الثلاثاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، يعيد تقييم العلاقات مع السعودية بعد قرار تحالف “أوبك بلس” بخصوص خفض إنتاج النفط.

البيت الأبيض يكشف عن خطوات

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، إن “بايدن يرغب في العمل مع الكونغرس بخصوص مستقبل العلاقات مع السعودية بعد مطالبة عضو مجلس الشيوخ، بوب ميننديز، تجميد مبيعات الأسلحة”.

ووافقت مجموعة أوبك بلس، التي تقودها السعودية على خفض الإنتاج بما يقرب من اثنين في المئة من الإمدادات العالمية، في وقت تواجه فيه السوق ظروفاً حرجة وسط تكهنات بارتفاع أسعار الوقود وتزامناً مع سعي واشنطن لتقييد عائدات الطاقة الروسية بعد غزوها لأوكرانيا.

وردا على هذه الخطوة، دعا أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي إلى خفض حاد في المبيعات العسكرية للسعودية.

ودعا السيناتور الديمقراطي، بوب ميننديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، الإثنين، إلى تجميد التعاون مع السعودية، بما في ذلك معظم مبيعات الأسلحة، واتهم المملكة بالمساعدة في تمويل الحرب الروسية على أوكرانيا بعد إعلان مجموعة أوبك بلس الأسبوع الماضي.

من جهته، قال وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، عقب جلسة مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، أن المجلس نوه “إلى الدور المحوري الذي تقوم به مجموعة “أوبك بلاس” في تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق البترول العالمية، وبالتالي دعم الاقتصاد العالمي”، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء السعودية.