دولة عربية تعلن زيادة المنح الدراسية للطلاب اليمنيين في مجالي التعليم العالي بنسبة 100%

الثلاثاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وافقت الحكومة المغربية على زيادة المنح الدراسية المخصصة للطلاب اليمنيين في مجالي التعليم العالي والفني بنسبة 100%، وإيجاد آلية مشتركة لتسهيل حصولهم على تأشيرات الدخول للمغرب.



وقال أحمد بن مبارك، وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها، إلى أنه، وخلال زيارته الأخيرة للمملكة المغربية، تم الاتفاق بين البلدين على رفع المنح الدراسية للطلاب اليمنيين في مجال التعليم العالي والفني، من 50 إلى 100 منحة في العام، وإيجاد آلية لتسهيل منح التأشيرات للطلاب والراغبين في دخول الأراضي المغربية.



جاء ذلك خلال لقاء بن مبارك، اليوم الثلاثاء في الرياض، مع محمد الشريكي، القائم بأعمال السفير المغربي لدى اليمن، مرحباً باستئناف السفارة المغربية عملها في اليمن، وأهمية ذلك في تعزيز العلاقات بين البلدين.