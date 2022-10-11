هذه قصة الهجوم الغربي على "أوبك+": هل المشكلة سياسية بحتة؟ الإعلان عن اتفاق “تاريخي” بين إسرائيل ولبنان “رد حازم وموحّد”.. بماذا تعّهدت مجموعة السبع بعد القصف الروسي على أوكرانيا؟ ارتفاع واردات الوقود إلى موانئ الحديدة بنسبة 634% في سبتمبر الماضي بعد قرار أوبك.. البيت الأبيض يكشف عن خطوات بايدن المقبلة ضد السعودية دولة عربية تعلن زيادة المنح الدراسية للطلاب اليمنيين في مجالي التعليم العالي بنسبة 100% حقنة قاتلة" تودي بحياة 18 طفلا والعشرات بالعناية المركزة في صنعاء خطط الاستعداد المبكر لمواجهة برد الشتاء القارس في مخيمات مأرب الإدارة الأميركية تخاطب المليشيات الحوثية.. امامكم فرصة لدعم الهدنة ومبعوثها يصل المنطقة تفاصيل لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع وفد اوروبي رفيع
وافقت الحكومة المغربية على زيادة المنح الدراسية المخصصة للطلاب اليمنيين في مجالي التعليم العالي والفني بنسبة 100%، وإيجاد آلية مشتركة لتسهيل حصولهم على تأشيرات الدخول للمغرب.
وقال أحمد بن مبارك، وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها، إلى أنه، وخلال زيارته الأخيرة للمملكة المغربية، تم الاتفاق بين البلدين على رفع المنح الدراسية للطلاب اليمنيين في مجال التعليم العالي والفني، من 50 إلى 100 منحة في العام، وإيجاد آلية لتسهيل منح التأشيرات للطلاب والراغبين في دخول الأراضي المغربية.
جاء ذلك خلال لقاء بن مبارك، اليوم الثلاثاء في الرياض، مع محمد الشريكي، القائم بأعمال السفير المغربي لدى اليمن، مرحباً باستئناف السفارة المغربية عملها في اليمن، وأهمية ذلك في تعزيز العلاقات بين البلدين.