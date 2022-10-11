خطط الاستعداد المبكر لمواجهة برد الشتاء القارس في مخيمات مأرب

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ناقشت كتلة المأوى والإيواء بمحافظة مأرب في اجتماعها، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، خطط الاستعداد المبكر لمواجهة احتياجات النازحين في مجال المأوى والبرد القارس في فصل الشتاء.
وناقش الاجتماع، الذي حضره كبير منسقي كتلة المأوى في اليمن جون واين، والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب ، الأنشطة الإنسانية للشركاء الجارية منها والمخططة، وآلية إعادة تعفيل مجموعة العمل الفنية لدراسة واقع المخيمات لتحسين جودة المأوى والاطلاع على التحديثات في التصاميم المعدلة للمأوى الطارئ وتعميمها على الشركاء للالتزام بها.
وأكد المجتمعون على ضرورة الاستعداد المبكر لمواجهة فصل الشتاء وموجة البرد والصقيع المتوقع، وذلك بتفعيل عمليات الصيانة للمأوى وتجديد المتهالك منها وتوفير الحقائب الشتوية الجيدة لتلافي وقوع مآس مماثلة لما حدث في الشتاء الماضي، حيث تسبب البرد القارس بوفاة ثلاثة أطفال ومسن بحسب إحصائيات الوحدة التنفيذية للنازحين بمأرب.
وكان وكيل المحافظة الدكتور مفتاح قد أشاد بالجهود والدعم الذي قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة خلال موسم الأمطار وكذلك جهود شركاء العمل الإنساني..
مجددا الدعوة للمنظمات الأممية والدولية بضرورة توفير المخزون الطارئ الكافي في المحافظة والقيام بمهامها كواجب إنساني تجاه النازحين والمهجرين قسراً، الذين شردتهم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.