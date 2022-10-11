تفاصيل للقاء الوكيل مفتاح ومنسقي كتلة المأوى في مأرب و خطط الاستعداد المبكر لمواجهة برد الشتاء القارس في المخيمات الإدارة الأميركية تخاطب المليشيات الحوثية.. امامكم فرصة لدعم الهدنة ومبعوثها يصل المنطقة تفاصيل لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع وفد اوروبي رفيع وزير الأوقاف يفتح ملف الاوقاف ومصارفها مع محافظ تعز مليشيا الحوثي تستهدف حيا سكنيا بصواريخ الكاتيوشا في حريب مأرب بينها ثلاثة منتخبات عربية فقط.. تعرف على المنتخبات المتأهلة الى نهائيات كأس آسيا للناشئين وموعد انطلاق البطولة مباحثات رفيعة المستوى بين الرئيسين الروسي والإماراتي في بطرسبورغ.. أبوظبي تكشف هدف الزيارة وكالة تكشف: لماذا اختفى مدير مكتب الرئاسة يحيى الشعيبي وما الشرط الذي وضعه عند تعيينه؟ أوكرانيا تشتعل من جديد وانفجارات تهز ضواحي العاصمة كييف وقصف كثيف ومدمر على لفيف رقص وغناء داخل مسجد بمصر يثير غضبا.. وقرار بمعاقبة المسؤولي
يعتزم المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ زيارة المنطقة اليوم الثلاثاء لدعم المفاوضات المكثفة التي تقودها الأمم المتحدة مع الأطراف اليمنية للتوصل إلى اتفاق على تمديد الهدنة وتوسيعها.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن أمام الحوثيين فرصة لدعم اتفاق هدنة موسعة من شأنه أن يمهد الطريق لعملية سلام شاملة ودائمة بقيادة اليمنيين.
وأكد البيان أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على استعداد لدعم هدنة موسعة في اليمن.
وكان وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك قد التقى أمس الاثنين السفير الأميركي لدى بلاده ستيفن فاج وأكد السفير الأميركي على استمرار بلاده بالعمل على دعم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في سبيل تحقيق السلام في اليمن، بحسب الوكالة.
من جهته أكد بن مبارك أن تهديدات الحوثيين باستهداف المنشآت النفطية تمثل "تصعيداً خطيراً" في المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بن مبارك قوله إن التهديد الحوثي باستهداف شركات ومنشآت نفطية مدنية سيمتد أثره إقليمياً وإلى إمدادات الطاقة الدولية.
وأشار الوزير اليمني إلى أن هذه التهديدات تستدعي موقفاً "حازماً وصارماً" من المجتمع الدولي لوقف ما اعتبره "ابتزازاً" من جماعة الحوثي.