الإدارة الأميركية تخاطب المليشيات الحوثية.. امامكم فرصة لدعم الهدنة ومبعوثها يصل المنطقة

الثلاثاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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يعتزم المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ زيارة المنطقة اليوم الثلاثاء لدعم المفاوضات المكثفة التي تقودها الأمم المتحدة مع الأطراف اليمنية للتوصل إلى اتفاق على تمديد الهدنة وتوسيعها.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن أمام الحوثيين فرصة لدعم اتفاق هدنة موسعة من شأنه أن يمهد الطريق لعملية سلام شاملة ودائمة بقيادة اليمنيين.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على استعداد لدعم هدنة موسعة في اليمن.

وكان وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك قد التقى أمس الاثنين السفير الأميركي لدى بلاده ستيفن فاج وأكد السفير الأميركي على استمرار بلاده بالعمل على دعم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في سبيل تحقيق السلام في اليمن، بحسب الوكالة.

من جهته أكد بن مبارك أن تهديدات الحوثيين باستهداف المنشآت النفطية تمثل "تصعيداً خطيراً" في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بن مبارك قوله إن التهديد الحوثي باستهداف شركات ومنشآت نفطية مدنية سيمتد أثره إقليمياً وإلى إمدادات الطاقة الدولية.

وأشار الوزير اليمني إلى أن هذه التهديدات تستدعي موقفاً "حازماً وصارماً" من المجتمع الدولي لوقف ما اعتبره "ابتزازاً" من جماعة الحوثي.