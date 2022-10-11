تفاصيل للقاء الوكيل مفتاح ومنسقي كتلة المأوى في مأرب و خطط الاستعداد المبكر لمواجهة برد الشتاء القارس في المخيمات الإدارة الأميركية تخاطب المليشيات الحوثية.. امامكم فرصة لدعم الهدنة ومبعوثها يصل المنطقة تفاصيل لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع وفد اوروبي رفيع وزير الأوقاف يفتح ملف الاوقاف ومصارفها مع محافظ تعز مليشيا الحوثي تستهدف حيا سكنيا بصواريخ الكاتيوشا في حريب مأرب بينها ثلاثة منتخبات عربية فقط.. تعرف على المنتخبات المتأهلة الى نهائيات كأس آسيا للناشئين وموعد انطلاق البطولة مباحثات رفيعة المستوى بين الرئيسين الروسي والإماراتي في بطرسبورغ.. أبوظبي تكشف هدف الزيارة وكالة تكشف: لماذا اختفى مدير مكتب الرئاسة يحيى الشعيبي وما الشرط الذي وضعه عند تعيينه؟ أوكرانيا تشتعل من جديد وانفجارات تهز ضواحي العاصمة كييف وقصف كثيف ومدمر على لفيف رقص وغناء داخل مسجد بمصر يثير غضبا.. وقرار بمعاقبة المسؤولي
التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء، مساعد الامين العام للاتحاد الاوروبي انريكي مورا، ونائب مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا كارل هاليجارد.
وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الوضع اليمني، والجهود الجارية لتجديد الهدنة الانسانية، و احلال السلام والاستقرار في اليمن والضغوط الاوروبية المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني على التعاطي الايجابي مع تلك الجهود.
كما تطرق اللقاء الى دور الاتحاد الاوروبي في دعم الاصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني.