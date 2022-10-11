تفاصيل لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع وفد اوروبي رفيع

الثلاثاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء، مساعد الامين العام للاتحاد الاوروبي انريكي مورا، ونائب مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا كارل هاليجارد.

وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الوضع اليمني، والجهود الجارية لتجديد الهدنة الانسانية، و احلال السلام والاستقرار في اليمن والضغوط الاوروبية المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني على التعاطي الايجابي مع تلك الجهود.

كما تطرق اللقاء الى دور الاتحاد الاوروبي في دعم الاصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني.