وزير الأوقاف يفتح ملف الاوقاف ومصارفها مع محافظ تعز

الثلاثاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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ناقش وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، صباح اليوم الثلاثاء، مع محافظ تعز الأستاذ نبيل شمسان، في ديوان عام الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن، أوضاع الأوقاف في محافظة تعز، وسبل الحفاظ عليها وتنميتها.

وأكد وزير الأوقاف على أهمية الحفاظ على الأوقاف باعتبارها مكسب للوطن ، وأن يتم توجيه مصارف الأوقاف في مصارفها الحقيقية حسب ما أوقفت له وفقاً للشرع والقانون.

ونوه الوزير الى ما تتعرض له بعض أراضي الأوقاف في المحافظة من اعتداء. وحشد كافة الجهود في السلطة المحلية مع مكتب الأوقاف سواء في الأمن أو القضاء والقطاعات ذات الصلة لما من شأنه حماية الأوقاف وكف يد العابثين والطامعين في الاستيلاء على الوقف أو تملكه أو الانتقاص من أجرة الانتفاع،.

وأشار الوزير الى الدور الذي تضطلع به تعز في الحفاظ على الخطاب الديني الوسطي والمعركة الفكرية الموازية للمعركة العسكرية في الدفاع عن الجمهورية من صلف المليشيات الحوثية السلالية المدعومة من إيران، وتنسيق الجهود مع مكتب الأوقاف والإرشاد والاعلام والثقافة والتربية والتوجيه المعنوي.

مشيدًا بالخطاب الإرشادي في المحافظة، داعياً إلى تكثيف الخطاب الفكري بما تتطلبه المرحلة التي تستدعي المزيد من المقارعة الفكرية للفكر الإمامي الخبيث الذي يستهدف الهوية الإسلامية والوطنية، ويؤسس لفكرة التسيد والعبودية، والحق الإلهي المزعوم. من جانبه أشاد المحافظ شمسان بجهود وزير الأوقاف والإرشاد واهتمامه بقضايا الأوقاف والإرشاد بالمحافظة..

مؤكدًا استعداد قيادة السلطة المحلية لتسهيل عمل مكتب الأوقاف وردع كل من تسول له نفسه المساس أو التساهل بأراضي وعقارات الأوقاف، وأهمية تكثيف الخطاب الإرشادي الوسطي ودعمه والتنسيق مع الجهات ذات الصلة