مليشيا الحوثي تستهدف حيا سكنيا بصواريخ الكاتيوشا في حريب مأرب

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استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية ،اليوم الثلاثاء، تجمعاً سكنياً بقصف صاروخي في مديرية حريب جنوبي محافظة مأرب.
وقالت مصادر محلية إن عدداً من المنازل تضررت جراء القصف الحوثي، بصواريخ الكاتيوشا على قرية الهجر، بعزلة ملعاء التابعة لمديرية حريب.
كما خلّف القصف وفقاً للمصادر حالة من الهلع والخوف أوساط المواطنين، وجلّهم من الأطفال والنساء.
ولم ترد معلومات حول سقوط ضحايا بين المدنيين.