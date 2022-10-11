بينها ثلاثة منتخبات عربية فقط.. تعرف على المنتخبات المتأهلة الى نهائيات كأس آسيا للناشئين وموعد انطلاق البطولة

الثلاثاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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ثلاثة منتخبات عربية فقط، نجحت في التأهل لنهائيات كأس آسيا للناشئين، التي تقام في شهر مارس العام القادم 2023.

وتأهلت اليمن وقطر والسعودية الى جانب 13 منتخبا آسيويا الى النهائيات المتوقع ان تستضيفها دولة قطر، او السعودية، بعد اعتذار البحرين.

الاتحاد الاسيوي لكره القدم حدد موعد انطلاق نهائيات اسيا للناشئين 2023م بتاريخ (3-20 مايو 2023م).

ويتأهل بطل كأس آسيا والثاني والثالث والرابع الى نهائيات كأس العالم 2023م التي تستضيفها دولتي البرازيل و بيرو مناصفة.

وبخصوص الدولة المستضيفة فالاتحاد يدرس العروض للدولة المستضيفة للنهائيات بدلا عن البحرين التي اعتذرت عن استضافة هذة النسخة و في حال كانت الدولة المستضيفة من ضمن الدول المتأهلة سوف تتأهل لاوس سادس المنتخبات صاحب المركز الثاني اما اذا كانت من خارج الدول المتأهلة سوف يتم استبدال الدولة المضيفة بدلا عن لاوس.

فيما يلي ينشر مأرب برس قائمة المنتخبات ال 16 المتأهلة الى نهائيات امم آسيا للناشئين 2023

١- اليمن

٢- اليابان

٣- قطر

٤- ايران

٥- فيتنام

٦- ماليزيا

٧- السعودية

٨- استراليا

٩- الصين

١٠- اوزباكستان

١١- كوريا الجنوبية

١٢-طاجيكستان

١٣- لاوس

١٤- افغانستان

١٥- الهند

١٦- تايلاند