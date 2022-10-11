مباحثات رفيعة المستوى بين الرئيسين الروسي والإماراتي في بطرسبورغ.. أبوظبي تكشف هدف الزيارة

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تعمل بشكل نشط مع "أوبك+" من أجل تحقيق استقرار في أسواق الطاقة العالمية، وأن تحركات المجموعة ليست موجهة ضد أي طرف.
بوتين اشاد بدور الإمارات في الجهود لتسوية الأزمات في مختلف أنحاء العالم
وقال ان العلاقت الثنائية مع الإمارات تتطور بنجاح.
جاء ذلك في مستهل المباحثات التي عقدها بوتين ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مدينة سان بطرسبورغ الروسية اليوم الثلاثاء.
وقال رئيس دولة الإمارات: ضاعفنا حجم التبادل التجاري مع روسيا إلى 5 مليارات دولار.
في وقت سابق أعلنت السفارة الإماراتية في موسكو أن زيارة الشيخ محمد لروسيا تتم في إطار نية الإمارات للإسهام بقسطها في إحلال السلام والاستقرار في العالم والمنطقة و"تطوير الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية بالنزاع الأوكراني والمساعدة في البحث عن حلول سياسية فعالة".