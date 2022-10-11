رقص وغناء داخل مسجد بمصر يثير غضبا.. وقرار بمعاقبة المسؤولي

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أثار مقطع فيديو تداوله رواد التواصل لرقص وغناء داخل مسجد في مصر غضبا واسعا.
وتداول نشطاء مواقع التواصل فيديو لحفل داخل مسجد السلطان أبوالعلا بالقاهرة، في ذكرى المولد النبوي، حيث تضمن الفيديو حفل موسيقي بالدفوف ورقص المولوية مادة اعلانية وتضمن الفيديو بإنشاد الأغاني وتمايل الحاضرون مع المنشد وقام العديد منهم بالتقاط صور وفيديوهات للحفل.
من جانبها تدخلت وزارة الأوقاف وقررت ايقاف المسؤولين عن المسجد.
وأعلنت الوزارة إنه بناء على مذكرة رئيس القطاع الديني قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقف كل من عمرو سيد النجار علي إمام مسجد السلطان أبو العلا والشيخ أيمن إبراهيم محمد عبد الرحمن مفتش بإدارة أوقاف بولاق والزمالك عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بديوان عام الوزارة، وذلك لتقصيرهما في واجبهما الوظيفي .
واتهمت الوزارة المسؤولين عن المسجد بالمخالفة والتقصير والسماح بإقامة أمسية إنشادية دون تصريح وبما لا يتسق مع هيبة وجلال المساجد .