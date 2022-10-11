ترامب يكشف عن حادث مصيري خطير تم خلال ولاية بيل كلينتون وكان شاهدا عليه

الإدارة الأميركية تخاطب المليشيات الحوثية.. امامكم فرصة لدعم الهدنة ومبعوثها يصل المنطقة تفاصيل لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع وفد اوروبي رفيع وزير الأوقاف يفتح ملف الاوقاف ومصارفها مع محافظ تعز مليشيا الحوثي تستهدف حيا سكنيا بصواريخ الكاتيوشا في حريب مأرب بينها ثلاثة منتخبات عربية فقط.. تعرف على المنتخبات المتأهلة الى نهائيات كأس آسيا للناشئين وموعد انطلاق البطولة مباحثات رفيعة المستوى بين الرئيسين الروسي والإماراتي في بطرسبورغ.. أبوظبي تكشف هدف الزيارة وكالة تكشف: لماذا اختفى مدير مكتب الرئاسة يحيى الشعيبي وما الشرط الذي وضعه عند تعيينه؟ أوكرانيا تشتعل من جديد وانفجارات تهز ضواحي العاصمة كييف وقصف كثيف ومدمر على لفيف رقص وغناء داخل مسجد بمصر يثير غضبا.. وقرار بمعاقبة المسؤولي جثة صادمة أبكت اليمنيين.. مختل خطف الموت روحه الشارع
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الرئيس الأسبق بيل كلينتون، أضاع الرموز النووية أثناء وجوده في منصبه.
وأعاد ترامب نشر بيان عن Truth Social من المساعد العسكري السابق لكلينتون روبرت باترسون، الذي كتب: "مجرد تذكير، لكن بيل كلينتون في الواقع فقد الرموز النووية خلال فترة ولايتي معه".
وكان باترسون، والرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة الجنرال هيو شيلتون، زعما أن بطاقة الهوية المستخدمة للوصول إلى "كرة القدم"، وهي الحقيبة التي تحمل الرموز النووية، وضعت في غير محلها خلال إدارة كلينتون، على الرغم من أن الأول يدعي أن الحادث وقع في عام 1998 والأخير يقول أنه وقع في عام 2000.
ولم يؤكد البيت الأبيض أبدا ما إذا كانت الرموز قد فقدت، ورفض كلينتون منذ ذلك الحين التعليق على تقارير وسائل الإعلام حول فقدان الرموز المزعوم