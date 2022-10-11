إحالة عدد من المتهمين بتهريب الأسلحة من إيران للحوثيين إلى النيابة

الثلاثاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

عدد القراءات 849

أعلنت السلطات اليمنية يوم الاثنين، إحالة عدد من المتهمين بتهريب الأسلحة من إيران إلى " مليشيات الحوثي" للنيابة الجزائية المتخصصة، تمهيدا لمحاكمتهم.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية إن الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة أحالت 16 متهما بوقائع تهريب أسلحة وجلب مخدرات، إلى النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت.

وذكرت أن من بين المتهمين الـ16 الذين تمت إحالتهم إلى النيابة في حضرموت خلية تابعة للحوثيين مكونة من 7 أشخاص كانت تقوم بتهريب الأسلحة من إيران إلى اليمن، و6 بحارة إيرانيين متهمين بوقائع جلب مواد مخدرة و4 من تجار ومروجي المخدرات".

وأشارت إلى أن "إحالة المتهمين تمت عقب استكمال الإجراءات القانونية لينالوا العقاب العادل