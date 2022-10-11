بالأرقام.. العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والإمارات

الثلاثاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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يصل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان غدا الثلاثاء إلى روسيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث سيبحث الرئيسان العلاقات الثنائية.

تربط روسيا والإمارات علاقات وطيدة ويعمل البلدان على تنميتها بما يتناسب مع الإمكانات الضخمة لهما.

وفيما يلي لمحة عن العلاقات التجارية وأبرز مجالات التعاون بين موسكو وأبو ظبي:

- التبادل التجاري:

تعد الإمارات أكبر الشركاء التجاريين لروسيا في منطقة الخليج، ووفقا للبيانات فقد نمت التجارة بين البلدين في العام 2021 بنسبة 64.34% مقارنة بالعام 2020 ووصلت إلى نحو 5.35 مليار دولار.

ويصب الميزان التجاري في صالح موسكو، وبلغت صادرات روسيا إلى الإمارات في العام 2021 نحو 5.081 مليار دولار، بزيادة نسبتها 74.52% في العام 2021 مقارنة بالعام 2020.

أما ما يتعلق بواردات الإمارات من روسيا فقد وصلت في العام 2021 إلى 276.27 مليون دولار، بانخفاض نسبته 20.71% في العام 2021 مقارنة بالعام 2020.