آخر الاخبار

جائزة نوبل للاقتصاد تذهب لثلاثة اختصاصيين أمريكيين كان يضع يده على كتف زوجته أمل ويستعد.. قاتل بن لادن يتحدث عن لحظة إطلاقه النار على زعيم إحالة عدد من المتهمين بتهريب الأسلحة من إيران للحوثيين إلى النيابة بالأرقام.. العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والإمارات 50 طائرة تنقل أثرياء العالم إلى مصر أول رئيس دولة خليجية يزور روسيا غدا ويلتقي بوتين أول زعيم عربي يتصل بزعيم أوكرانيا بعد القصف الصاروخي المكثف على عدد من المدن الأوكرانية باالأرقام.. الجيش الروسي يكشف تفاصيل نتائج ضرباته الصاروخية على مواقع في كييف وعدد من المدن الأوكرانية صباح اليوم «بن سلمان» يكشف تفاصيل لقائه مع الرئيس«العليمي» القصف الروسي يقترب من زيلنسكي الذي ظهر وأعلن هدف التفجير

بالأرقام.. العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والإمارات

الثلاثاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 291

 

 

يصل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان غدا الثلاثاء إلى روسيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث سيبحث الرئيسان العلاقات الثنائية.

تربط روسيا والإمارات علاقات وطيدة ويعمل البلدان على تنميتها بما يتناسب مع الإمكانات الضخمة لهما.

وفيما يلي لمحة عن العلاقات التجارية وأبرز مجالات التعاون بين موسكو وأبو ظبي:

- التبادل التجاري:

تعد الإمارات أكبر الشركاء التجاريين لروسيا في منطقة الخليج، ووفقا للبيانات فقد نمت التجارة بين البلدين في العام 2021 بنسبة 64.34% مقارنة بالعام 2020 ووصلت إلى نحو 5.35 مليار دولار.

ويصب الميزان التجاري في صالح موسكو، وبلغت صادرات روسيا إلى الإمارات في العام 2021 نحو 5.081 مليار دولار، بزيادة نسبتها 74.52% في العام 2021 مقارنة بالعام 2020.

أما ما يتعلق بواردات الإمارات من روسيا فقد وصلت في العام 2021 إلى 276.27 مليون دولار، بانخفاض نسبته 20.71% في العام 2021 مقارنة بالعام 2020.

  • الاستثمارات: يتعاون الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة مع أبرز المستثمرين في العالم العربي ومنهم شركة الاستثمار الإماراتية "مبادلة".
  • وفي العام 2013 اتفق الصندوق الروسي و"مبادلة" على إنشاء صندوق مشترك بقيمة ملياري دولار.
  • ووفقا لرئيس الصندوق الروسي كيريل ديميتروف فقد تم الاستثمار مع "مبادلة" في العام 2020 نحو 2.3 مليار دولار في أكثر من 50 مشروعا.
  • - النفط:كذلك تتعاون روسيا والإمارات في سوق النفط العالمية في إطار مجموعة "أوبك+" التي تهدف لتحقيق توازن في السوق عبر ضبط إنتاج الذهب الأسود.
  • ومؤخرا قررت مجموعة "أوبك+" خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا انطلاقا من شهر نوفمبر المقبل، وسط مخاوف اقتصادية من حدوث ركود اقتصادي الأمر الذي سيؤثر على الطلب العالمي على الذهب الأسود
إقراء أيضاً
صندوق النقد الدولي يحذّر من كارثة قادمة على الفقراء حول العالم وتستمر لسنوات
دولة عربية وفرنسا توقعان 11 اتفاق تعاون تاريخي في مجالات هامة
نائب مصري يكشف سبب ندرة النقد الأجنبي في بلاده وخروج 22 مليار دولار بشكل مفاجىء
الأسعار ارتفعت 4 %.. هل يقفز النفط إلى 120 دولاراً ؟
عودة الحرب الإقتصادية من جديد… وواشنطن تدرج 31 شركة صينية على قائمة الجهات غير ال
أرقام وحقائق مثيرة عن خسائر الشركات المنسحبة من السوق الروسية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس