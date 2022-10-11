أول رئيس دولة خليجية يزور روسيا غدا ويلتقي بوتين

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ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن رئيس البلاد، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيزور روسيا، يوم غد الثلاثاء، ويلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وذكرت الوكالة أن الرئيس الإماراتي سيبحث خلال الزيارة مع بوتين "علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وروسيا وعددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".
وكان الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين، أن الرئيس بوتين سيلتقي غدا بالرئيس الإماراتي وسيجريان محادثات ثنائية