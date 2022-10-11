أول زعيم عربي يتصل بزعيم أوكرانيا بعد القصف الصاروخي المكثف على عدد من المدن الأوكرانية

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أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا، مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، جرى خلاله مناقشة آخر المستجدات، وضرورة إنهاء الأزمة بالحوار والطرق الدبلوماسية.
ودعا أمير قطر إلى "تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد"، مجددا موقف دولة قطر الداعي إلى "ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية".
بدوره، قال مكتب الرئيس الأوكراني إن الأخير شكر أمير قطر على "دعمه الحازم لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.
كما ناقشا اتخاذ المزيد من الخطوات المشتركة داخل الأمم المتحدة وغيرها من المنابر الدولية