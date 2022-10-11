باالأرقام.. الجيش الروسي يكشف تفاصيل نتائج ضرباته الصاروخية على مواقع في كييف وعدد من المدن الأوكرانية صباح اليوم

الثلاثاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حققت الأهداف التي حددت لضرباتها المكثفة في أوكرانيا اليوم الاثنين، مؤكدة إصابة كل المواقع المستهدفة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "اليوم وجهت القوات الروسية ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى لمواقع القيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في أوكرانيا.

تم تحقيق هدف الضربة حيث أصيبت كل المواقع التي حددت (كأهداف)". وأضافت الدفاع الروسية أن قواتها صدت خلال اليوم الماضي هجمات للجيش الأوكرني على عدة محاور، منها كوبيانسك (شمال شرق) وكراسني ليمان (شمال دونيتسك) ونيكولايف-كريفوي روغ (جنوب)، مشيرة إلى أن خسائر الأوكرانيين على هذه المحاور تجاوزت 100 جندي و14 دبابة.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في التقرير اليومي للدفاع الروسية:

إصابة 6 مواقع قيادة و52 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق نار وقوات ومعدات في 143 منطقة تدمير 5 مستودعات ذخيرة وقذائف مدفعية إضافة إلى قاعدتين لتخزين الوقود تابعتين للقوات الأوكرانية (في دنيبروبيتروفسك) إسقاط طائرة "ميغ –"29 أوكرانية في منطقة خيرسون

و6 طائرات بدون طيار اعتراض 6 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و3 صواريخ مضادة للرادار من طراز HARM وصاروخ باليستي من طرز "توشكا-أو"

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 318 طائرة، و159 مروحية، و2188 طائرة بدون طيار، و379 منظومة صواريخ مضادة للطائرات،

و5604 دبابات ومدرعات أخرى، و866 راجمة صواريخ و3462 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و6463 مركبة عسكرية خاصة الجيش الروسي يكشف نتائج ضرباته الصاروخية على مواقع في كييف وعدد من المدن الأوكرانية صباح اليوم