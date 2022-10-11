«بن سلمان» يكشف تفاصيل لقائه مع الرئيس«العليمي»

الثلاثاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي جهود الأمم المتحدة في تمديد الهدنة، التي انتهى سريانها في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال وزير الدفاع السعودي عبر حسابه على تويتر إنه التقى العليمي أمس الاثنين، وناقش معه تمديد الهدنة "بما يحقق الأمن والسلام لليمن".

كما أضاف أن اللقاء تناول المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية إضافة إلى "الخطوات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة".



يشار إلى أن المساعي الأممية لا تزال جارية من أجل تمديد الهدنة السابقة التي انتهت في الثاني من أكتوبر الحالي (2022).



تمديد الهدنة

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها، من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.



أتى هذا التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في أبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى مواني الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.



إلا أن ميليشيات الحوثي عرقلت الأسبوع الماضي، تمديد تلك الهدنة للمرة الثالثة، فارضة شروطاً غير مقبولة.