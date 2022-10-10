القصف الروسي يقترب من زيلنسكي الذي ظهر وأعلن هدف التفجير

الإثنين 10 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 1490

كشف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، هدف التفجيرات التي طالت كييف صباح اليوم الاثنين وعدة مدن أوكرانية أخرى، مطالبا المدنيين بالتوجه إلى الملاجئ، وهناك أنباء عن قصف جسر في العاصمة الأوكرانية كييف.

– القصف الروسي يقترب من زيلنسكي

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أنه من المحتمل أن يكون مكتب زيلنسكي قد دمر بقصف صاروخي، إذ قال مسؤول أوكراني: ” سقط صاروخ روسي في كييف على شارع فولوديميرسكا حيث يقع مكتب هيئة الأمن الأوكراني بالقرب من مكتب الرئيس زيلينسكي”.

وقال زيلنسكي تعليقاً على القصف: “إنهم يحاولون تدميرنا ومسح وجودنا من على وجه الأرض”، مضيفاً: “أن العديد من القتلى والجرحى سقطوا في القصف الروسي على المدن الأوكرانية”.

وناشد الرئيس الأوكراني مواطنيه عدم مغادرة الملاجئ والاهتمام بأنفسهم وأحبائهم.

وقال مسؤول أوكراني: “إن 8 قتلى و 24 جريحاً على الأقل سقطوا في القصف الصاروخي على كييف”.

وقال نائب رئيس الوزراء الأوكراني: “الهجمات على وسط كييف أحرقت الناس في سياراتهم وهم في طريقهم إلى العمل“.



وذكرت وسائل إعلام أوكرانية: أنه تم إيقاف حركة القطارات في العاصمة كييف.



ولم يقتصر القصف الروسي على العاصمة كييف بل طال مدن أخرى في البلاد، بحسب الرئاسة الأوكرانية.

ونقلت “سبوتنيك” عن وسائل إعلام أوكرانية إن “انفجارات في دنيبروبيتروفسك، وسط أوكرانيا، وجيتومير وتيرنوبل وخميلنيتسكي ولفيف، غربي البلاد.