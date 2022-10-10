الإثنين 10 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حسمت تايوان، اليوم الاثنين، خيارها العسكري مع الصين، إذ قالت رئيسة الجزيرة، تساي إينغ وين: “إن المواجهة المسلحة بين تايوان والصين (ليست خياراً على الإطلاق)”، في حين تعهدت بتعزيز دفاعات الجزيرة وكررت استعدادها لإجراء محادثات مع بكين.

– تايوان تحسم خيارها العسكري مع الصين

ووفقاً لرويترز، قالت رئيسة تايـوان في خطابها بمناسبة العيد الوطني: “أريد أن أوضح لسلطات بكين أن المواجهة المسلحة ليست خياراً على الإطلاق للجانبين”.

وأضافت: “لن يكون هناك أي أساس لاستئناف التفاعل البناء عبر مضيق تايـوان إلا من خلال احترام التزام الشعب التايواني بسيادتنا وديمقراطيتنا وحريتنا”.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال، في مطلع أكتوبر الجاري: “إنه لا يرى غزواً صينياً وشيكاً لتايـوان، لكنه رأى أن الصين تحاول إقامة “وضع طبيعي جديد” من خلال أنشطتها العسكرية حول الجزيرة.



وأضاف “ما نراه هو تحرك الصين لتأسيس ما يمكن أن نسميه وضعاً طبيعياً جديداً، يوجد نشاط متزايد، رأينا طائراتها تعبر خط وسط مضيق تايـوان عدة مرات. وزاد هذا العدد بمرور الوقت. شهدنا المزيد من النشاط بسفنها الحربية في مياه تايـوان وحولها”.