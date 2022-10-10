قرار جمهوري بتعيين قائدا لمحور الجوف

الإثنين 10 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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عين رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، الإثنين، قائدا جديدا لمحور الجوف، بالتزامن مع تعيين محافظ جديد للمحافظة.

وقالت وكالة سبأ الحكومية، إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أصدر اليوم قرارا جمهوريا رقم (33) لسنة 2022م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد الركن محمد عبده محمد الاشول قائدا لمحور الجوف، وترقيته الى رتبة عميد.

وقضت المادة الثانية من القرار بان تخضع جميع وحدات محور الجوف لقيادة المحور، وتلغى أي تكليفات سابقة بمناصب في وحدات المحور.

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس العليمي قرارا بتعيين حسين العواضي محافظا لمحافظة الجوف، بعد ست سنوات من مغادرته ذات المنصب.