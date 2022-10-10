تحذير أممي “صارم”.. دول ستختفي بينها عربية بسبب الحرارة الشديدة

الإثنين 10 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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صدر تحذير أممي جديد حول أن دولاً ستختفي نتيجة التغييرات المناخية المستمرة، في حال بقيت الأمور على ماهي عليه بدون اتخاذ إجراءات للحيلولة دون ذلك.

تحذير أممي جديد

وقالت الأمم المتحدة والصليب الأحمر، اليوم الإثنين: إن مناطق كاملة ستصبح غير صالحة للحياة خلال العقود المقبلة بسبب موجات الحر التي يزداد تواترها وشدّتها.

وفي تقريرهما الجديد أشارت المنظمتان إلى أنه نظراً للتطور الحالي للمناخ، “قد تبلغ موجات الحر أو حتى تتخطى الحدود الفيزيولوجية والاجتماعية” للإنسان خلال العقود المقبلة و”تتسبب بمعاناة واسعة النطاق وبخسارة أرواح”، خصوصًا في منطقة الساحل والقرن الإفريقي وجنوب آسيا وجنوب غرب آسيا، جيث تتواجد الدول العربية.



وجاء التحذير خلال تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر التقرير قبل انعقاد مؤتمر الأطراف حول المناخ “كوب27” في مصر.

وشدد التقرير على أن موجات الحر التي شهدناها هذا العام تنذر دول مثل الصومال وباكستان بمستقبل يشهد حالات طوارئ إنسانية أكثر فتكًا وتكرارًا وحدّة.

ودعا التقرير الأممي إلى اتخاذ خطوات صارمة فورًا لتجنب كوارث موجات الحر المتكررة المحتملة، وذكر الخطوات التي يمكن أن تخفف من حدة أسوأ آثار الحرّ الشديد.



وجاء في التقرير “هناك حدود واضحة لا يستطيع بعدها الأشخاص المعرضون للحر الشديد وللرطوبة بالبقاء على قيد الحياة”، مضيفًا “يُحتمل أيضًا أن يكون هناك مستويات من الحر الشديد يستحيل عمليًا على المجتمعات بعدها أن تتكيّف معها”.

وتابع التقرير “إن معدلات الوفيات المستقبلية المتوقّعة من الحرّ الشديد مرتفعة بشكل صادم – مقارنة بالحجم بالوفيات الناجمة عن جميع أنواع السرطان وجميع الأمراض المعدية بحلول نهاية القرن – وغير متساوية بشكل صادم”.



ولفت إلى أن العمال الزراعيين والأطفال وكبار السن والنساء الحوامل والمرضّعات هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض وللوفاة.



وحول ذلك نقلت وسائل إعلام عن مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية مارتن غريفيث، قوله: “مع استمرار تفاقم أزمة المناخ دون توقف، تصيب الأحداث المناخية الشديدة مثل موجات الحر والفيضانات أكثر الناس هشاشة إلى أقصى حدّ”.

وأضاف “لن يكون هناك أي مكان يكون فيه التأثير أكثر وحشية مثلما ستشعر به الدول التي تعاني بالأساس من الجوع والنزاع والفقر”.

5 خطوات لمكافحة تغير الحرارة

من جانبه الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان شاباغين، دعا الدول التي ستجتمع في مؤتمر الأطراف حول المناخ “كوب27” إلى الاستثمار في التكيّف مع تحولات المناخ والتخفيف من آثارها في المناطق الأكثر عرضة للخطر.

وأوضح المسؤولون الأمميون أن هناك خمس خطوات رئيسية للمساعدة في مكافحة تأثير موجات الحر الشديدة، تشمل توفير معلومات مبكرة لمساعدة الأفراد والسلطات على الاستجابة في الوقت المناسب، وايجاد طرق جديدة لتمويل الإجراءات على المستوى المحلي.

وتضمّ المقترحات أيضًا اختبار منظمات إنسانية مزيدًا من المآوي “الملائمة حراريًا” بحالات الطوارئ و”مراكز تبريد”، مع حث المجتمعات المحلية على تغيير تخطيطها الإنمائي لمراعاة الآثار المحتملة للحر الشديد.

مؤتمر المناخ

والأسبوع الفائت حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنتوني غوتيريش، القيادات على أعلى المستويات للمشاركة الكاملة في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف وإخبار العالم بالإجراءات المناخية التي سيتخذونها على الصعيدين الوطني والعالمي.

ووصف غوتيريش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بأنه المكان المناسب لجميع البلدان بقيادة مجموعة العشرين لإظهار أنها منخرطة وبتضامن في هذه “المعركة”.

وقال غوتيريش: “تغمر المياه ثلث مساحة باكستان. شهدت أوروبا أحر صيف منذ 500 عام. تأثرت الفلبين بشدة. كوبا كلها في حالة تعتيم. وهنا، في الولايات المتحدة، وجه إعصار إيان رسالة تذكير قاسية مفادها بأنه لا يوجد بلد ولا اقتصاد في مأمن من أزمة المناخ”.

وأضاف: “لقد حان الوقت لحل وسط على المستوى الكمي يغير قواعد اللعبة بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة. العالم لا يطيق الانتظار. الانبعاثات في أعلى مستوياتها على الإطلاق وهي آخذة في الارتفاع “.

يذكر أنّ مؤتمر المناخ يعقد في 6 نوفمبر المقبل وحتى 18 من الشهر نفسه في مدينة شرم الشيخ المصرية، بحضور ومشاركة رسمية من 197 دولة فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي.

تحذير أممي “صارم”..