عاجل.. قرار جمهوري بتعيين محافظا لمحافظة الجوف

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صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (22) لسنة 2022م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد حسين العجي علي العواضي محافظاً لمحافظة الجوف وترقيته الى رتبة لواء. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.