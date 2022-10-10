عاجل.. قرار جمهوري بتعيين محافظا لمحافظة الجوف

الإثنين 10 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - سبأ

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صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (22) لسنة 2022م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد حسين العجي علي العواضي محافظاً لمحافظة الجوف وترقيته الى رتبة لواء. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.