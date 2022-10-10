وزير الخارجية يبلغ الإدارة الأميركية موقف الحكومة اليمنية بعد إفشال الحوثيين للهدنة

الإثنين 10 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك ، اليوم، مع السفير الامريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، تطورات الأوضاع في اليمن، وتداعيات إفشال مليشيات الحوثي للجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الأممية، وما يعكسه ذلك من عدم اكتراث هذه المليشيات بمعاناة اليمنيين، وعدم جديتها بالمضي نحو إحلال السلام.

واكد بن مبارك على موقف مجلس القيادة الرئاسي الثابت بوضع مصلحة المواطنين في كافة أنحاء اليمن كأولوية قصوى، موضحا الجهود والمحاولات التي بذلتها الحكومة للحفاظ على الهدنة وبما

يجنب اليمنيين مزيدا من الضحايا والدمار. ونوه إلى أن التهديدات الإرهابية التي أطلقتها مليشيات الحوثي وتهديدها باستهداف

الشركات النفطية والمنشآت النفطية المدنية يمثل تصعيداً خطيراً لن تقتصر آثاره على الإضرار بالبنية التحتية والاقتصاد اليمني وما سيرافقه من تعميق للأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، بل

سيمتد أثره للإضرار بالإقليم والمنطقة وإمدادات الطاقة الدولية، مؤكداً أن مثل هذه التهديدات والتصرفات الإرهابية تستدعي موقفاً حازماً وصارماً من المجتمع الدولي لوقف ابتزاز هذه المليشيات واختطافها لعملية السلام ولأمن واستقرار الشعب اليمني كرهينة لمصلحة النظام الإيراني.

من جانبه أكد السفير الامريكي استمرار بلاده بالعمل على دعم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في سبيل تحقيق السلام في اليمن، مجدداً موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي، ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.