عاجل.. قرار جمهوري بتعيين محافظا لمحافظة الجوف تفاصيل لقاء رئيس الأركان مع قادة القطاعات ورؤساء العمليات في المناطق العسكرية وزير الخارجية يبلغ الإدارة الأميركية موقف الحكومة اليمنية بعد إفشال الحوثيين للهدنة عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي: لن نقبل بأي شروط أو إملاءات حوثية تبقي اليمن رهينة تحت سلطة مليشيات متمردة مرجعية شيعي كبير يفضح إيران ومليشياتها من الداخل ويشن هجوما لاذعا ويتحدث عن اليمن (فيديو) سفير اليابان يستعرض مع عضو المجلس الرئاسي اللواء سلطان العرادة المشاريع القادمة وفي أولوية ذلك ميناء عدن قرار مرتقب تدرسه الحكومة اليمنية بشأن وقف تصدير المنتجات الزراعية والسمكية مسئول يمني يتحدث عن الوديعة السعودية وكيف سيستقر سعر صرف العملة تحركات سياسية وعسكرية لنواب مجلس القيادة الرئاسي لردع مليشيات الحوثي اشتداد غضب الشارع الإيراني والأمن يعتقل تلاميذ المدارس بشاحنات بلا أرقام
أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول أن اليمن تمر اليوم بمرحلة استثنائية وتحديات تواجهها حكومة الكفاءات التي تشكلت في ظروف صعبة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن استقرار أسعار المواد الغذائية مرتبط باستقرار أسعار صرف العملة، مشيراً إلى أن وصول الوديعة سيكون لها الأثر الكبير في رفع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وكذا في خفض أسعار المواد الغذائية.
وقال الأشول أثناء افتتاحه جلسه انعقاد اللقاء التشاوري الثاني ،الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، إن الوزارة دشنت مشروع اعتماد نظام الأيباس الخاص بالعلامات التجارية وإطلاق البوابة الإلكترونية ومشروع إنشاء وتأسيس المعهد الصناعي والتجاري في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأضاف الأشول في كلمته "أن الوزارة تبذل جهود حثيثة للحفاظ على الفجوة بين العرض والطلب بمختلف السلع والمتطلبات ومعالجة كافة التحديات الاقتصادية في البلاد".
وأشاد بكافة الجهود المشتركة التي ساهمت خلال الفترة الماضية في تجاوز التحديات لتحقيق الاستقرار في أسعار العملة والمواد الغذائية التي تأثرت عالميا مع الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد أن الوزارة استطاعت بجهود كافة الجهات المعنية وخاصة دور الحكومة اليمنية في الحفاظ على الفجوة المتعلقة بتوفير مادة القمح ، وتحقيق نتائج إيجابية للتخفيف من معاناة المواطنين.