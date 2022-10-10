مقتل 6 جنود من قوات الانتقالي في أبين.. واتهام القاعدة

الإثنين 10 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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قال ناطق باسم ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، في اليمن، إن 6 من جنوده لقوا حتفهم اليوم، في انفجار اتهم تنظيم القاعدة بالوقوف وراءه في محافظة أبين.

وقال الناطق محمد النقيب، إن الهجوم وقع في الطريق العام لمديرية مودية شرق أبين، إذ انفجرت عبوتان ناسفتان زرعتهما عناصر من القاعدة في أثناء مرور مركبة القوات، ما أسفر عن مقتل ستة جنود وإصابة اثنين آخرين.

وهذا أول هجوم على القوات الانفصالية هذا الشهر في أبين، بعد هجمات نفذها تنظيم القاعدة الشهر الماضي أسفرت عن مقتل عشرات الجنود.

ووسع المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا، الشهر الماضي، وجوده في أبين، وقبلها في محافظة شبوة المجاورة، في خطوة قال إنها تهدف لمحاربة "التنظيمات الإرهابية".

وكان متحدث باسم المجلس الانتقالي أعلن، الشهر الماضي، أن عناصر من القاعدة استخدموا قذائف صاروخية وأسلحة خفيفة ومتوسطة ومركبات عسكرية لمهاجمة نقطة تفتيش أمنية في مديرية أحور بالمحافظة.

ووسع المجلس من وجوده في أنحاء أبين، في خطوة قال إنها تهدف لمحاربة "التنظيمات الإرهابية".

ووفّرت الحرب في اليمن موطئ قدم لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة، لكن الضربات التي شنّها التحالف بقيادة السعودية، وكذلك الولايات المتحدة، أضعفته في السنوات الأخيرة