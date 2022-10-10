الأردن يعلن الاستمرار في تسهيل الرحلات الجوية بين صنعاء وعمّان

الإثنين 10 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أشار الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول، إلى استمرار الأردن في تسهيل تسيير الرحلات الجوية بين صنعاء وعمّان.

وكانت الخطوط الجوية اليمنية، قد سيرت 86 رحلة بين عمّان وصنعاء، منذ مايو، وحتى نهاية سبتمبر الماضيين، حملت على متنها أكثر من 26 ألف مسافر، بحسب هيئة تنظيم الطيران المدني.

وكانت تسير في اليمن هدنة منذ أبريل الماضي بوساطة من الأمم المتحدة، ومدّدت حتى اليوم مرّتين، لكن مفاعيلها انتهت في 2 أكتوبر الحالي بدون التوصل إلى اتفاق على تمديدها مجددا.

ووصلت أولى الرحلات الجوية من صنعاء إلى عمّان في 16 مايو الماضي، للمرة الأولى منذ 6 سنوات، وغالبية القادمين إلى الأردن مرضى يمنيون في حين تعود آخر رحلة في 30 سبتمبر الماضي.

وينص أحد بنود الهدنة في اليمن على "تشغيل رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعيا إلى صنعاء، ومنها خلال شهري الهدنة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية" بحسب الأمم المتحدة.

والأحد، أعلن المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، عن فشل التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن، وقال في بيان: "يأسف المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعدم التوصل إلى اتفاق يوم الأحد".

وأعرب الأردن، الأحد، عن أسفه لعدم تمديد الهدنة في اليمن التي انتهت في 2 أكتوبر الحالي، وفقا لوزارة الخارجية