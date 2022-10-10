صحيفة مشهورة تكشف عن صفقة أول أنظمة دفاع جوي أسرائيلية في دول الخليج

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كشفت مصادر صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الإمارات والبحرين حصلتا على أنظمة دفاع جوي من إسرائيل بعد توقيع اتفاقيات أبراهام للسلام.
ووفقا للصحيفة: "وقع المقاولون العسكريون الإسرائيليون اتفاقيات لتزويد الإمارات والبحرين بأنظمة دفاع جوي متطورة.. لقد أبرموا صفقة لبناء مصانع طائرات مسّيرة في المغرب.. وهم يناقشون بيع كل شيء من تكنولوجيا الرادار المتقدمة إلى أنظمة الأمن السيبراني إلى ثلاث دول".
وأضافت المصادر، أن المغرب وافق أيضا على شراء عشرات الطائرات الإسرائيلية المسّيرة.
وأطلقت الولايات المتحدة عملية تهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية عام 2020، ونتيجة لذلك، تم التوقيع على مجموعة من الوثائق أطلق عليها اسم "اتفاقيات أبراهام للسلام"، وانضمت الإمارات والبحرين والمغرب والسودان إلى الاتفاقيات.
وانتقدت السلطات الفلسطينية الخطوات التي اتخذتها الدول العربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل على حساب احترام حقوق الفلسطينيين، وحتى عام 2020، حافظت إسرائيل على علاقات دبلوماسية مع دولتين عربيتين فقط في المنطقة الأردن ومصر.
ويذكر أن الطلب على المعدات من إسرائيل ازداد بعد توقيع "اتفاقات أبراهام للسلام" في عام 2020، وقبل ذلك تعاون الإسرائيليون سرا مع ممثلي دول الخليج